"Боруссия Д" – "Аугсбург" - 1:1 (обзор)

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"Боруссия Д" – "Аугсбург" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и "Аугсбургом".

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Аугсбургом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 24 41
3 Шальке 24 40
4 Айнтрахт Франкфурт 24 39
5 Байер Леверкузен 24 38
6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Аугсбург 24 32
9 Хоффенхайм 24 32
10 Ганновер 96 24 32
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 24 17
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