"Боруссия" Д – "Айнтрахт" - 3:2 (обзор)

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"Боруссия" Д – "Айнтрахт" - 3:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Айнтрахтом" (3:2).

Видео: "Боруссия" Д – "Айнтрахт".

Не пропустите: Гол Батшуайи на 94-й минуте принес победу "Боруссии" над "Айнтрахтом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 26 66
2 Шальке 26 46
3 Боруссия Дортмунд 26 45
4 Байер Леверкузен 26 44
5 Айнтрахт Франкфурт 26 42
6 РБ Лейпциг 26 40
7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 26 34
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
13 Фрайбург 26 30
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 26 25
16 Майнц 05 26 25
17 Гамбург 26 18
18 Кельн 25 17
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