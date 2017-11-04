"Боруссия Д" – "Бавария" - 1:3 (обзор)

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"Боруссия Д" – "Бавария" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и "Баварией".

Не пропустите: "Бавария" обыгрывает дортмундскую "Боруссию" и уходит в отрыв. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Ганновер 96 11 18
6 Айнтрахт Франкфурт 11 18
7 Боруссия Менхенгладбах 11 18
8 Байер Леверкузен 11 16
9 Аугсбург 11 16
10 Хоффенхайм 10 16
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 10 10
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 10 2
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