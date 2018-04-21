"Боруссия Д" – "Байер" - 4:0 (обзор)

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"Боруссия Д" – "Байер" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и "Байером".

Не пропустите: "Боруссия" в Дортмунде деклассирует "Байер" и выходит на третье место в Бундеслиге. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 31 78
2 Шальке 30 55
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Байер Леверкузен 31 51
5 Хоффенхайм 31 49
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 31 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 31 36
14 Вольфсбург 31 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 31 30
17 Гамбург 31 25
18 Кельн 30 21
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