"Боруссия Д" - "Боруссия М" - 6:1 (обзор)

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"Боруссия Д" - "Боруссия М" - 6:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между дортмундской и менхенгладбахской "Боруссией".

Читайте также: В битве "Боруссий" победу одержал Дортмунд. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 6 16
2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Аугсбург 6 11
5 Ганновер 96 5 11
6 РБ Лейпциг 6 10
7 Шальке 6 9
8 Герта 6 8
9 Боруссия Менхенгладбах 6 8
10 Айнтрахт Франкфурт 6 7
11 Штутгарт 6 7
12 Вольфсбург 6 6
13 Майнц 05 6 6
14 Гамбург 5 6
15 Байер Леверкузен 5 4
16 Фрайбург 6 4
17 Вердер Бремен 6 3
18 Кельн 5 0
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