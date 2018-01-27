"Боруссия Д" – "Фрайбург" - 2:2, "Штутгарт" – "Шальке" - 0:2 (обзоры)

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"Боруссия Д" – "Фрайбург" - 2:2, "Штутгарт" – "Шальке" - 0:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 20-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия Д" – "Фрайбург" - 2:2 

"Штутгарт" – "Шальке" - 0:2

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом" и другие результаты 20-го тура немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Шальке 20 34
3 Айнтрахт Франкфурт 20 33
4 РБ Лейпциг 20 32
5 Боруссия Дортмунд 20 31
6 Байер Леверкузен 19 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 19 20
14 Майнц 05 19 20
15 Штутгарт 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 20 13
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