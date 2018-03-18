"Боруссия" Д – "Ганновер" - 1:0 (обзор)

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"Боруссия" Д – "Ганновер" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 27-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Ганновером" (1:0).

Видео: "Боруссия" Д – "Ганновер".

Не пропустите: Батшуайи принес победу дортмундской "Боруссии" над "Ганновером". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
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