"Боруссия Д" и "Реал" назвали составы на сегодняшний матч

Дортмундская "Боруссия" и "Реал" определились со стартовым составом на сегодняшнюю игру Лиги Чемпионов.

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Топрак, Тольян, Шахин, Кастро, Гётце, Ярмоленко, Обамейянг, Филипп.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Касемиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бэйл.

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