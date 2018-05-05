"Боруссия Д" – "Майнц" - 1:2, "Айнтрахт" – "Гамбург" - 3:0, "Ганновер" - "Герта" - 3:1 (обзоры)

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"Боруссия Д" – "Майнц" - 1:2, "Айнтрахт" – "Гамбург" - 3:0, "Ганновер" - "Герта" - 3:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия Д" – "Майнц" - 1:2 

"Айнтрахт" – "Гамбург" - 3:0

"Ганновер" - "Герта" - 3:1

Не пропустите: "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Шальке" одерживают победы в 33-м туре Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 33 84
2 Шальке 33 60
3 Боруссия Дортмунд 33 55
4 Хоффенхайм 33 52
5 Байер Леверкузен 33 52
6 РБ Лейпциг 33 50
7 Айнтрахт Франкфурт 33 49
8 Штутгарт 33 48
9 Боруссия Менхенгладбах 33 47
10 Герта 33 43
11 Аугсбург 33 41
12 Вердер Бремен 33 39
13 Ганновер 96 33 39
14 Майнц 05 33 36
15 Фрайбург 33 33
16 Вольфсбург 33 30
17 Гамбург 33 28
18 Кельн 33 22
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