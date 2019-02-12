"Боруссия" Д не сумела вовремя вылететь на матч ЛЧ с "Тоттенхэмом" из-за глупости молодого игрока

Дортмундская "Боруссия" была вынуждена отложить вылет в Лондон на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" из-за полузащитника Джейдона Санчо, сообщает BBC.

По сведениям издания, футболист забыл дома паспорт и был вынужден вернуться за ним.

Матч "Тоттенхэм" - "Боруссия" состоится 13 февраля. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли", и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 18-летний Санчо провел за "Боруссию" 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 13 голевых пасов.

Не пропустите: Четыре основных игрока "Боруссии" пропустят матч с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru