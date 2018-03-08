"Боруссия" Д – "Ред Булл" - 1:2 (обзор)

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"Боруссия" Д – "Ред Булл" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы между дортмундской "Боруссией" и "Ред Буллом" (1:2).

Видео: "Боруссия" – "Ред Булл".

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" дома уступила "Ред Буллу". | http://soccernews.ru

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