"Боруссия" Д – "Штутгарт" - 3:0 (обзор)

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"Боруссия" Д – "Штутгарт" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 29-го тура чемпионата Германии между "Боруссией" Дортмунд и "Штутгартом" (3:0).

Видео: "Боруссия" Д – "Штутгарт".

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" разгромила "Штутгарт". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Айнтрахт Франкфурт 29 46
5 РБ Лейпциг 28 46
6 Байер Леверкузен 28 45
7 Хоффенхайм 29 43
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 29 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 29 22
18 Кельн 29 21
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