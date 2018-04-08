"Боруссия" Д – "Штутгарт" - 3:0 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 29-го тура чемпионата Германии между "Боруссией" Дортмунд и "Штутгартом" (3:0).
Видео: "Боруссия" Д – "Штутгарт".
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" разгромила "Штутгарт". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|72
|2
|Шальке
|29
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|29
|51
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|46
|5
|РБ Лейпциг
|28
|46
|6
|Байер Леверкузен
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|29
|43
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|40
|9
|Штутгарт
|29
|38
|10
|Герта
|29
|36
|11
|Аугсбург
|29
|36
|12
|Вердер Бремен
|29
|36
|13
|Ганновер 96
|29
|35
|14
|Фрайбург
|29
|30
|15
|Вольфсбург
|29
|29
|16
|Майнц 05
|29
|27
|17
|Гамбург
|29
|22
|18
|Кельн
|29
|21