"Боруссия" Д уверенно прошла во 2-й круг Кубка Германии

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"Боруссия" Д уверенно прошла во 2-й круг Кубка Германии

Дортмундская "Боруссия" в матче 1-го раунда Кубка Германии обыграла "Юрдинген" со счетом 2:0 и вышла в следующий раунд.

"Юрдинген" – "Боруссия" Дортмунд - 0:2 (0:0)

Голы: Ройс, 49 - 0:1, Пако Алькасер, 70 - 0:2

"Боруссия" Д: Хитц, Аканджи, Хуммельс, Пишчек, Шульц, Санчо (Хакими, 76), Вайгль, Азар (Бруун Ларсен, 88), Витцель, Ройс (Гетце, 79), Пако Алькасер

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