"Боруссия Д" – "Вердер" - 1:2, "РБ Лейпциг" – "Майнц" - 2:2 (обзоры)

Теги боруссия дортмундвердер бременрб лейпцигмайнц 05

"Боруссия Д" – "Вердер" - 1:2, "РБ Лейпциг" – "Майнц" - 2:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 15-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия Д" – "Вердер" - 1:2 

"РБ Лейпциг" – "Майнц" - 2:2

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" уступила "Вердеру" и другие результаты 15-го тура немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Менхенгладбах 15 25
5 Байер Леверкузен 15 24
6 Хоффенхайм 14 23
7 Боруссия Дортмунд 15 22
8 Аугсбург 14 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Вердер Бремен 15 14
17 Фрайбург 14 12
18 Кельн 14 3
Полная таблица

топ-5 тегов