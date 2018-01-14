"Боруссия" Д - "Вольфсбург" - 0:0 (обзор)

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"Боруссия" Д - "Вольфсбург" - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Боруссией" и "Вольфсбургом".

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 18 44
2 РБ Лейпциг 18 31
3 Шальке 18 30
4 Боруссия Дортмунд 18 29
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 18 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 18 24
12 Вольфсбург 18 20
13 Штутгарт 18 20
14 Фрайбург 18 20
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 18 15
18 Кельн 18 9
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