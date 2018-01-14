"Боруссия" Д - "Вольфсбург" - 0:0 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Боруссией" и "Вольфсбургом".
Читайте также: Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|18
|44
|2
|РБ Лейпциг
|18
|31
|3
|Шальке
|18
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|29
|5
|Байер Леверкузен
|18
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|28
|7
|Аугсбург
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|27
|10
|Ганновер 96
|18
|26
|11
|Герта
|18
|24
|12
|Вольфсбург
|18
|20
|13
|Штутгарт
|18
|20
|14
|Фрайбург
|18
|20
|15
|Майнц 05
|18
|17
|16
|Вердер Бремен
|18
|16
|17
|Гамбург
|18
|15
|18
|Кельн
|18
|9