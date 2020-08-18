"Боруссия" договорилась о двухгодичной аренде игрока "Реала"
Дортмундская "Боруссия" согласовала переход полузащитника мадридского "Реала" Рейньера.
По информации Globo Esporte, в ближайшее время "шмели" объявят об аренде 18-летнего футболиста сроком на два года.
Прошлой зимой королевский клуб купил бразильца у "Фламенго" за 30 миллионов евро.
За основу "Реала" Рейньер пока не дебютировал. Зато в его активе 2 гола в 3 матчах за "Кастилью".
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Унион Берлин
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