"Боруссия" договорилась о двухгодичной аренде игрока "Реала"

Дортмундская "Боруссия" согласовала переход полузащитника мадридского "Реала" Рейньера.

По информации Globo Esporte, в ближайшее время "шмели" объявят об аренде 18-летнего футболиста сроком на два года.

Прошлой зимой королевский клуб купил бразильца у "Фламенго" за 30 миллионов евро.

За основу "Реала" Рейньер пока не дебютировал. Зато в его активе 2 гола в 3 матчах за "Кастилью".

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