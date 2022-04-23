"Боруссия" договорилась о трансфере Адейеми

Фото: твиттер Адейеми\Автор неизвестен

Немецкий нападающий "РБ Зальцбург" Карим Адейеми ближайшим летом станет футболистом дортмундской "Боруссии", сообщает издание Sky Sport.

По информации источника, стороны уже достигли договоренности о трансфере за 30 миллионов евро + еще 6 миллионов может быть выплачено австрийскому клубу в ближайшие 4 года в качестве бонусов.

Отмечается, что соглашение с Адейеми будет рассчитано до лета 2027 года. Нападающий будет зарабатывать 6.5 миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне Адейеми сыграл в 25 матчах австрийской Бундеслиги, в которых забил 16 голов.

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