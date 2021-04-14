"Боруссия" Дортмунд чаще всех команд из топ-5 лиг использует в матчах игроков до 21 года.

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"Боруссия" Дортмунд чаще всех команд из топ-5 лиг использует в матчах игроков до 21 года.Фото: Твиттер @BlackYellow
По данным международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory) "Боруссия" Дортмунд чаще всех в топ-5 лиг Европы использует футболистов не старше 21 года.

Расчет производился в процентном соотношении минут, проведенных молодыми игроками на поле, от общего количества игрового времени. Немецкий клуб получил такие результаты исследования: 28,5%, средний возраст – 25,3.

Также в тройке лидеров по этому показателю входят "Ницца" (24,3%, 23,5) и "Монако" (24,1%, 25).

В АПЛ чаще других молодежи доверяет "Вулверхэмптон" (16,2%, средний возраст – 26,1), в Ла Лиге – "Барселона" (15%, 26,2), в Серии А – "Верона" (11,7%, 26,2).

Стоит отметить, что мировым лидером стала латвийская "Метта", у которой процент использования молодых игроков достиг 88%.

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