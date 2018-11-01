"Боруссия" Дортмунд хочет переманить таланта "Манчестер Сити"

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"Боруссия" Дортмунд хочет переманить таланта "Манчестер Сити"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Филипу Фодену, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен переманить игрока, который пока не договорился с "горожанами" о продлении контракта, истекающего летом 2020 года.

Если Фоден перейдет в "Боруссию" по истечению срока контракта, то немцы должны будут заплатить за него 200 тысяч евро, в качестве компенсации за воспитание молодого игрока.

18-летний Фоден выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В этом сезоне он провел за английский клуб 7 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Фоден купил дом в Манчестере за 2,27 миллиона евро. 

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