"Боруссия" Дортмунд может вернуть Исака

Руководство дортмундской "Боруссии" задумалось о возвращении форварда Александра Исака.

21-летний швед летом 2019 года был продан в "Реал Сосьедад", но "шмели" готовы выкупить футболиста обратно, сообщает Todofichajes.



Контракт игрока с испанским клубом действует до лета 2024 года и "Боруссии" придется выложить 30 миллионов евро, чтобы вернуть нападающего.

Сообщается, что в услугах Исака также заинтересован "Милан".