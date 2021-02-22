"Боруссия" Дортмунд может вернуть Исака

Теги александр исакборуссия дортмундтрансферы

"Боруссия" Дортмунд может вернуть ИсакаРуководство дортмундской "Боруссии" задумалось о возвращении форварда Александра Исака.

21-летний швед летом 2019 года был продан в "Реал Сосьедад", но "шмели" готовы выкупить футболиста обратно, сообщает Todofichajes.

Контракт игрока с испанским клубом действует до лета 2024 года и "Боруссии" придется выложить 30 миллионов евро, чтобы вернуть нападающего.

Сообщается, что в услугах Исака также заинтересован "Милан".

В сезоне 2020/2021 в испанской Ла Лиге форвард провел 20 матчей и забил в них 12 голов.

Читать также: Четыре топ-клуба поборются за Агуэро | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бывшего игрока "Реала" и сборной Германии обвиняют в ужасном преступлении

Бывшего игрока "Реала" и сборной Германии обвиняют в ужасном преступлении

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов