"Боруссия" Дортмунд нацелилась на хавбека "Ливерпуля"

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"Боруссия" Дортмунд нацелилась на хавбека "Ливерпуля"Фото: Transfer News Central

Хавбек "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Transfer News Central со ссылкой на Fichajes, в услугах 27-летнего англичанина заинтересована дортмундская "Боруссия".

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Окслейд-Чемберлена одна голевая передача в 14 играх.

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