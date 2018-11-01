"Боруссия" Дортмунд не будет продавать Санчо

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"Боруссия" Дортмунд не будет продавать Санчо

Как сообщает Sky Sports, полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо не покинет клуб в ближайшее время.

ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал" заинтересованы Санчо, однако "Боруссия" не планирует рассматривать предложения по игроку.

Напомним, что в прошлом месяце Санчо подписал новый контракт с "Боруссией", в котором не была включена сумма выкупа, поэтому немецкий клуб имеет право запрашивать за своего футболиста любые деньги.

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