"Боруссия" Дортмунд не смогла купить Джана из-за "Барселоны" и "Валенсии"

Переход немецкого полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана в дортмундскую "Боруссию" не состоялся по вине "Барселоны" и "Валенсии", сообщает Kicker.

По сведениям издания, "Боруссия" планировала купить Джана за деньги, вырученные с продажи нападающего Пако Алькасера в "Валенсию". В составе "летучих мышей" форвард должен был заменить Родриго Морено, которым интересовалась "Барселона". Впрочем, трансфер Морено сорвался, что привело к отмене переходов Алькасера и Джана.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" была готова заплатить за 26-летнего Джана 23 миллиона евро. Примерно в такую же сумму обошелся бы переход 26-летнего Алькасера в "Валенсию".

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