"Боруссия" Дортмунд не смогла купить Джана из-за "Барселоны" и "Валенсии"
Переход немецкого полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана в дортмундскую "Боруссию" не состоялся по вине "Барселоны" и "Валенсии", сообщает Kicker.
По сведениям издания, "Боруссия" планировала купить Джана за деньги, вырученные с продажи нападающего Пако Алькасера в "Валенсию". В составе "летучих мышей" форвард должен был заменить Родриго Морено, которым интересовалась "Барселона". Впрочем, трансфер Морено сорвался, что привело к отмене переходов Алькасера и Джана.
Ранее сообщалось, что "Боруссия" была готова заплатить за 26-летнего Джана 23 миллиона евро. Примерно в такую же сумму обошелся бы переход 26-летнего Алькасера в "Валенсию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|19
|33
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15