"Боруссия" Дортмунд определилась с новым тренером

Новым главным тренером дортмундской "Боруссии" станет наставник "Ниццы" Люсьен Фавр, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб заплатит французам от трех до пяти миллионов евро за расторжение контракта с тренером. Фавр возглавит "Боруссию" в следующем сезоне и на этом посту сменит Петера Штёгера.

В данный момент "Боруссия" занимает третье место в Бундеслиге.

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