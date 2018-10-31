"Боруссия" Дортмунд, "Шальке" и "Вердер" добились успеха в Кубке Германии

Завершились три матча 1/16 финала Кубка Германии. Дортмундская "Боруссия" лишь на 120-й минуте вырвала победу в матче с "Унионом", "Шальке" по пенальти победил "Кельн", "Вердер" разгромил "Вайхе".

"Боруссия" Дортмунд – "Унион" - 3:2 (1:0)

Голы: Пулишич, 40 - 1:0, Польтер, 63 - 1:1, Филипп, 73 - 2:1, Польтер, 88 - 2:2, Ройс, 120 (с пенальти) - 3:2

"Боруссия" Д: Хитц, Диалло (Геррейру, 14), Загаду, Хакими, Топрак, Вайгль, Дауд (Витцель, 86), Кагава (Ройс, 78), Пулишич, Вольф (Санчо, 90), Филипп.

"Кельн" – "Шальке" - 1:1 (1:0), по пенальти 5:6

Голы: Кордоба, 43 - 1:0, Бенталеб, 88 (с пенальти) - 1:1

"Кельн": Хорн, Хектор, Чихос, Хорхе Мере, Шауб (Цоллер, 99), Риссе, Хегер, Озджан, Дрекслер, Кордоба (Теродде, 83), Гирасси.

"Шальке": Нюбель, Сане, Мендиль (Маккенни, 90), Настасич, Налдо (Бенталеб, 72), Шопф (Калиджури, 56), Руди, Харит, Коноплянка (Эмболо, 67), Бургшталлер, Ут.

"Вайхе Фленсбург" – "Вердер" - 1:5 (1:3)

Голы: Писарро, 8 - 0:1, Илидио, 27 - 1:1, Кайнц, 37 - 1:2, Классен, 44 (с пенальти) - 1:3, Харник, 76 - 1:4, Харник, 80 - 1:5

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Фридль, Эггештайн (Мевальд, 79), Шахин, Классен, Кайнц, Эггештайн (Рашица, 78), Писарро (Харник, 66).

Не пропустите: "Бавария" обыграла "Редингхаузен" и вышла в 1/8 финала Кубка Германии. | http://soccernews.ru