"Боруссия" Дортмунд согласовала контракт с форвардом сборной Нидерландов

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"Боруссия" Дортмунд согласовала контракт с форвардом сборной Нидерландов Фото инстаграм Дониэлла Малена

Дортмундская "Боруссия" работает над трансфером форварда ПСВ Дониэлла Малена.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "шмелям" удалось достичь договоренности с агентом футболиста Мино Райолой и теперь клубам осталось уладить последние детали.

Известно, 22-летний голландец подпишет с клубом пятилетний контракт.

Трансферная стоимость Малена оценивается в 30 миллионов евро.

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