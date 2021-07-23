"Боруссия" Дортмунд согласовала контракт с форвардом сборной Нидерландов

Фото инстаграм Дониэлла Малена

Дортмундская "Боруссия" работает над трансфером форварда ПСВ Дониэлла Малена.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "шмелям" удалось достичь договоренности с агентом футболиста Мино Райолой и теперь клубам осталось уладить последние детали.

Известно, 22-летний голландец подпишет с клубом пятилетний контракт.

Трансферная стоимость Малена оценивается в 30 миллионов евро.

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании гвинейского таланта. | http://soccernews.ru