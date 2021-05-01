"Боруссия" Дортмунд уверенно вышла в финал Кубка Германии

Теги хольштайн кильборуссия дортмунд

"Боруссия" Дортмунд уверенно вышла в финал Кубка ГерманииФото: twitter.com/bvb

В полуфинале Кубка Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Хольштайн Киль".

Таким образом, "шмели" вышли в финал турнира, где сыграют против "РБ Лейпцига".

"Боруссия" Д - "Хольштайн Киль" 5:0

Голы: Рейна, 16 - 1:0, Рейна, 22 - 2:0, Ройс, 26 - 3:0, Азар, 32 - 4:0, Беллингем, 41 - 5:0

"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Пишчек (Морей, 62; Менье, 74), Беллингем, Джан (Дилэйни, 62), Азар, Рейна (Брандт, 46), Ройс (Рейньер, 62), Санчо, Геррейру.

"Хольштайн Киль": Дене, Дем (Нойманн, 46), Валь, Коменда, Мефферт, Лоренц, Бартельс (Меес, 68), Хауптманн, Ли Чжэ Сон (Гирт, 76), Зерра (Арслан, 30), Резе (Порат, 46).

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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