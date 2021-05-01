"Боруссия" Дортмунд уверенно вышла в финал Кубка Германии

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В полуфинале Кубка Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Хольштайн Киль".

Таким образом, "шмели" вышли в финал турнира, где сыграют против "РБ Лейпцига".

"Боруссия" Д - "Хольштайн Киль" 5:0

Голы: Рейна, 16 - 1:0, Рейна, 22 - 2:0, Ройс, 26 - 3:0, Азар, 32 - 4:0, Беллингем, 41 - 5:0

"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Пишчек (Морей, 62; Менье, 74), Беллингем, Джан (Дилэйни, 62), Азар, Рейна (Брандт, 46), Ройс (Рейньер, 62), Санчо, Геррейру.

"Хольштайн Киль": Дене, Дем (Нойманн, 46), Валь, Коменда, Мефферт, Лоренц, Бартельс (Меес, 68), Хауптманн, Ли Чжэ Сон (Гирт, 76), Зерра (Арслан, 30), Резе (Порат, 46).

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