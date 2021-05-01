"Боруссия" Дортмунд уверенно вышла в финал Кубка Германии
Фото: twitter.com/bvb
В полуфинале Кубка Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Хольштайн Киль".
Таким образом, "шмели" вышли в финал турнира, где сыграют против "РБ Лейпцига".
"Боруссия" Д - "Хольштайн Киль" 5:0
Голы: Рейна, 16 - 1:0, Рейна, 22 - 2:0, Ройс, 26 - 3:0, Азар, 32 - 4:0, Беллингем, 41 - 5:0
"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Пишчек (Морей, 62; Менье, 74), Беллингем, Джан (Дилэйни, 62), Азар, Рейна (Брандт, 46), Ройс (Рейньер, 62), Санчо, Геррейру.
"Хольштайн Киль": Дене, Дем (Нойманн, 46), Валь, Коменда, Мефферт, Лоренц, Бартельс (Меес, 68), Хауптманн, Ли Чжэ Сон (Гирт, 76), Зерра (Арслан, 30), Резе (Порат, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20