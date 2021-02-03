"Боруссия" Дортмунд вышла в 1/4 Кубка Германии

В Дортмунде завершился матч 1/8 Кубка Германии между местной "Боруссией" и "Падерборном". Сенсации не произошло и "шмели" вышли в четвертьфинал соревнования. Правда им пришлось потрудиться. В основное время встреча шла к победе хозяев, но на 79 минуте гости отквитали один мяч, а затем, в уже компенсированное время, сравняли счет с пенальти. В дополнительные полчаса сильнее оказались более опытные хозяева. Игра завершилась со счетом 3:2.

"Боруссия" Дортмунд - "Падерборн" 3:2 (2:0, 0:2, 1:0, 0:0) после дополнительного времени.

Голы: Джан, 6 - 1:0, Санчо, 16 - 2:0, Юстван, 79 - 2:1, Овусу, 90+8 (пенальти) - 2:2, Холанд, 96 - 3:2

"Боруссия" Дортмунд: Хитц, Аканджи, Пишчек, Шульц (Геррейру, 90), Морей (Пасслак, 46), Джан, Брандт (Рейна, 65), Дилэйни, Санчо (Ройс, 117), Беллингем (Дауд, 74), Холанд.