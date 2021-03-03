"Боруссия" Дортмунд вышла в полуфинал Кубка Германии

Теги боруссия дортмундборуссия менхенгладбах

"Боруссия" Дортмунд вышла в полуфинал Кубка ГерманииВ Менхенгладбахе прошел матч 1/4 финала Кубка Германии. Местная "Боруссия" принимала свою тезку из Дортмунда. Матч получился нервный, с множеством стыков и желтых карточек. В первой половине встречи команды не смогли забить гол. Второй тайм принес радость только одной из "Боруссий" - Санчо на 66 минуте своим точным ударом принес победу дортмундскому клубу. В концовке матча произошла стычка между Даудом и Бенсебайни, которое привело ко второй желтой карточке и удалению игрока гостей.

"Боруссия" Менхенгладбах - "Боруссия" Дортмунд 0:1 (0:0)

Гол: Санчо, 66 - 0:1
Удаление: Дауд, 90+2

"Боруссия" Менхенгладбах: Зиппель, Эльведи, Бенсебайни, Лайнер, Гинтер, Штиндль (Вольф, 76), Крамер (Закария, 76), Хофманн (Лазаро, 68), Нойхаус, Тюрам (Эмболо, 76), Плеа.

"Боруссия" Дортмунд: Хитц, Геррейру (Шульц, 5), Морей, Хуммельс, Беллингем (Загаду, 90), Санчо (Азар, 68), Дауд, Дилэйни, Ройс, Джан, Холанд.

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