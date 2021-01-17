"Боруссия" Дортмунд заинтересована в нападающем ПСВ

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"Боруссия" Дортмунд заинтересована в нападающем ПСВДортмундская "Боруссия" следит за форвардом ПСВ Дониэллом Маленом, сообщает Soccer News.

Как сообщает источник, немцы подыскивают замену для Джейдона Санчо, слухи об уходе которого периодически всплывают в СМИ. Также виды на игрока имеет лондонский "Арсенал", за академию которого Мален выступал с 2015 по 2017 год.

В текущем сезоне 21-летний голландц провел 25 матчей за ПСВ, на его счету 17 голов и 7 результативных передач.
Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 25 миллионов евро.

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