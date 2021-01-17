"Боруссия" Дортмунд заинтересована в нападающем ПСВ

Дортмундская "Боруссия" следит за форвардом ПСВ Дониэллом Маленом, сообщает Soccer News.

Как сообщает источник, немцы подыскивают замену для Джейдона Санчо, слухи об уходе которого периодически всплывают в СМИ. Также виды на игрока имеет лондонский "Арсенал", за академию которого Мален выступал с 2015 по 2017 год.