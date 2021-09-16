"Боруссия" Дортмунд заинтересована в услугах Тимо Вернера

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"Боруссия" Дортмунд заинтересована в услугах Тимо ВернераФото: инстаграм Вернера/Автор неизвестен

"Боруссия" Дортмунд заинтересована в приобретении немецкого нападающего "Челси" Тимо Вернера, сообщает издание Bild.

По информации источника, "шмели" видят в футболисте замену форварду Эрлину Холанду, на которого претендуют несколько топ-клубов Европы.

Отмечается, что летом 2022 года норвежец, с высокой долей вероятности покинет "Боруссию".

Напомним, что Вернер перешел в "Челси"летом 2020 года. Его соглашение рассчитано до 2025 года.

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