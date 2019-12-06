"Боруссия" готова купить Холанда зимой за 20 млн евро
Дортмундская "Боруссия" намерена этой зимой купить нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, в зимнее трансферное окно игрока можно будет приобрести за 20 миллионов евро.
Стоит отметить, что летом 2020-го некоторые клубы готовы заплатить за форварда 50-60 миллионов евро.
Контракт 19-летнего норвежца с клубом рассчитан до 2023 года.
В этом сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 15 голами и 4 результативными передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|28
|2
|РБ Лейпциг
|13
|27
|3
|Шальке
|13
|25
|4
|Бавария Мюнхен
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|23
|6
|Фрайбург
|13
|22
|7
|Байер Леверкузен
|13
|22
|8
|Хоффенхайм
|13
|21
|9
|Вольфсбург
|13
|20
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|17
|11
|Унион Берлин
|13
|16
|12
|Майнц 05
|13
|15
|13
|Вердер Бремен
|13
|14
|14
|Аугсбург
|13
|14
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|13
|12
|16
|Герта
|13
|11
|17
|Кельн
|13
|8
|18
|Падерборн
|13
|5