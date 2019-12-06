"Боруссия" готова купить Холанда зимой за 20 млн евро

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"Боруссия" готова купить Холанда зимой за 20 млн евро

Дортмундская "Боруссия" намерена этой зимой купить нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Bild. 

По информации источника, в зимнее трансферное окно игрока можно будет приобрести за 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что летом 2020-го некоторые клубы готовы заплатить за форварда 50-60 миллионов евро.

Контракт 19-летнего норвежца с клубом рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 15 голами и 4 результативными передачами.

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