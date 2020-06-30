"Боруссия" готова почти в два раза увеличить зарплату Санчо

Дортмундская "Боруссия" пытается сохранить в составе звёздного вингера Джейдона Санчо.

Чтобы убедить 20-летнего англичанина задержаться в Германии, "шмели" предлагают ему новый контракт с увеличением зарплаты с 6 до 10 миллионов евро.

Продать одного из своих лидеров "Боруссия" готова не менее чем за 120 миллионов евро, однако в условиях кризиса вряд ли кто-то сможет заплатить за него такую сумму.

В текущем сезоне Санчо забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах.

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