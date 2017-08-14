"Боруссия" готова пойти на уступки Дембеле, однако француз решительно настроен перейти в "Барселону"
Дортмундская "Боруссия" готова пойти на уступки своему вингеру Усману Дембеле, который ранее был отстранен от тренировочного процесса команды из-за того, что он без причины пропустил одно из занятий "шершней".
Как информирует FootMercato, клуб предложил игроку вернуться к работе со своими партнерами, предварительно официально извинившись за свой проступок. Однако француз наотрез отказался воспользоваться предоставленным шансом, намереваясь до закрытия текущего трансферного окна перебраться в каталонскую "Барселону".
Напомним, немецкий журналист анонсировал переход Дембеле в "Барселону". | soccernews.ru
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