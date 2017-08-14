"Боруссия" готова пойти на уступки Дембеле, однако француз решительно настроен перейти в "Барселону"

Теги боруссия дортмундбарселонаусман дембеле

"Боруссия" готова пойти на уступки Дембеле, однако француз решительно настроен перейти в "Барселону"Дортмундская "Боруссия" готова пойти на уступки своему вингеру Усману Дембеле, который ранее был отстранен от тренировочного процесса команды из-за того, что он без причины пропустил одно из занятий "шершней".

Как информирует FootMercato, клуб предложил игроку вернуться к работе со своими партнерами, предварительно официально извинившись за свой проступок. Однако француз наотрез отказался воспользоваться предоставленным шансом, намереваясь до закрытия текущего трансферного окна перебраться в каталонскую "Барселону".

Напомним, немецкий журналист анонсировал переход Дембеле в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов