"Боруссия" готова пойти на уступки Дембеле, однако француз решительно настроен перейти в "Барселону"

Дортмундская "Боруссия" готова пойти на уступки своему вингеру Усману Дембеле, который ранее был отстранен от тренировочного процесса команды из-за того, что он без причины пропустил одно из занятий "шершней".

Как информирует FootMercato, клуб предложил игроку вернуться к работе со своими партнерами, предварительно официально извинившись за свой проступок. Однако француз наотрез отказался воспользоваться предоставленным шансом, намереваясь до закрытия текущего трансферного окна перебраться в каталонскую "Барселону".

Напомним, немецкий журналист анонсировал переход Дембеле в "Барселону". | soccernews.ru