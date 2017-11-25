"Боруссия" готова продать Обамеянга

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"Боруссия" готова продать Обамеянга

Руководство дортмундской "Боруссии" решило расстаться с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает Bild.

По сведениям издания, в клубе недовольны поведением габонца, поэтому "шмели" выставят его на трансфер уже в январе.

Известно, что от продажи Обамеянга "Боруссия" рассчитывает выручить не менее 60 миллионов евро.

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