"Боруссия" готова продать японского игрока за 2-3 миллиона евро

Теги боруссия дортмундсиндзи кагава

"Боруссия" готова продать японского игрока за 2-3 миллиона евро

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава может перейти в другой клуб этой зимой. Об этом сообщает Bild.

Главный тренер команды Люсьен Фавр готов отпустить 29-летнего японца. Контракт игрока рассчитан до 2020 года.

"Боруссия" может отпустить футболиста за 2-3 миллиона евро.  

Кагава в текущем сезоне участвовал в 4 матчах и не набрал результативных баллов.

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