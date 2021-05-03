Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на Санчо

Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может сменить клуб в летнее межсезонье.

"Дортмунд" готов продать 21-летнего англичанина за 100 миллионов евро в летнее трансферное окно.

"Боруссия" не станет устанавливать дедлайн для осуществления этой сделки, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Срок действующего контракта футболиста с "Боруссией" истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что хавбек "Боруссии" является приоритетной целью для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера. Также появлялась информация о том, что "МЮ" оценивает Санчо всего в 50-60 миллионов евро и не хочет переплачивать за него.

В этом сезоне Санчо забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 23-х матчах Бундеслиги.

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