Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на Санчо
Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может сменить клуб в летнее межсезонье.
"Дортмунд" готов продать 21-летнего англичанина за 100 миллионов евро в летнее трансферное окно.
"Боруссия" не станет устанавливать дедлайн для осуществления этой сделки, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.
Срок действующего контракта футболиста с "Боруссией" истекает в 2023 году.
Ранее сообщалось, что хавбек "Боруссии" является приоритетной целью для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера. Также появлялась информация о том, что "МЮ" оценивает Санчо всего в 50-60 миллионов евро и не хочет переплачивать за него.
В этом сезоне Санчо забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 23-х матчах Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20