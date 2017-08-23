"Боруссия" готова снизить цену на Дембеле

Теги боруссия дортмундбарселонаусман дембеле

"Боруссия" готова снизить цену на ДембелеДортмундская "Боруссия" готова снизить цену на своего вингера Усмана Дембеле, которого активно торгует каталонская "Барселона".

Как информирует Marca, "шмели" вполне будут согласны расстаться со своим ключевым игроком за 140 миллионов евро, снизив таким образом стоимость футболиста на 10 миллионов. Последнее же предложение "сине-гранатовых" равнялось 130-ти миллионам. В случае достижения консенсуса между сторонами, клубам еще предстоит согласовать, какая часть из этой суммы будет выплачена единоразовым платежом, а какая - посредством бонусов.

Напомним, "Боруссия" отклонила последнее предложение "Барселоны" в размере 130-ти миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Гамбург 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Кельн 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов