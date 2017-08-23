"Боруссия" готова снизить цену на Дембеле
Дортмундская "Боруссия" готова снизить цену на своего вингера Усмана Дембеле, которого активно торгует каталонская "Барселона".
Как информирует Marca, "шмели" вполне будут согласны расстаться со своим ключевым игроком за 140 миллионов евро, снизив таким образом стоимость футболиста на 10 миллионов. Последнее же предложение "сине-гранатовых" равнялось 130-ти миллионам. В случае достижения консенсуса между сторонами, клубам еще предстоит согласовать, какая часть из этой суммы будет выплачена единоразовым платежом, а какая - посредством бонусов.
Напомним, "Боруссия" отклонила последнее предложение "Барселоны" в размере 130-ти миллионов евро. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбол в праздник: "Александрия" и БАТЭ оспорят выход в группу ЛЕ
-
Отомстить за гостевое поражение: "Зенит" принимает на своем поле "Утрехт"
-
Не ударить лицом в грязь: киевское "Динамо" принимает "Маритиму"
-
Определились составы корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги Чемпионов
-
Цель достигнута: ЦСКА обыграл "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"
-
Футбол в праздник: "Александрия" и БАТЭ оспорят выход в группу ЛЕ
-
Отомстить за гостевое поражение: "Зенит" принимает на своем поле "Утрехт"
-
Агент Сери: "ПСЖ призывал "Ниццу" давить на "Барселону"
-
"Реал" - "Фиорентина" - 2:1 (обзор)
-
"Реал" в 27-й раз выиграл кубок Сантьяго Бернабеу
-
ПСЖ рассчитывает расстаться с шестью игроками
-
Мбаппе близок к переходу в ПСЖ
-
Не ударить лицом в грязь: киевское "Динамо" принимает "Маритиму"
-
Рафинья дал согласие на переход в "Милан"
-
Месси не будет продлевать контракт с "Барселоной" и следующим летом переберется в АПЛ
-
Роналду отметился великолепным голом в ворота "Фиорентины"
-
"Монако" может заменить Мбаппе форвардом "Аякса"
-
Определились составы корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги Чемпионов
-
Кубок английской лиги: "Саутгемптон" и "Ньюкасл" вылетают, "Вест Хэм" и "Сток Сити" проходят дальше
-
"Копенгаген" - "Карабах" - 2:1, "Стяуа" - "Спортинг" - 1:5 (обзоры)
-
"Ливерпуль" - "Хоффенхайм" - 4:2 (обзор)
-
ЦСКА - "Янг Бойз" - 2:0 (обзор)
-
"Карабах", "Спортинг" и АПОЭЛ вышли в групповой раунд Лиги Чемпионов
-
Цель достигнута: ЦСКА обыграл "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Герта
|1
|3
|4
|Шальке
|1
|3
|5
|Ганновер 96
|1
|3
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|3
|7
|Гамбург
|1
|3
|8
|Хоффенхайм
|1
|3
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|1
|10
|Фрайбург
|1
|1
|11
|Аугсбург
|1
|0
|12
|Кельн
|1
|0
|13
|Майнц 05
|1
|0
|14
|Вердер Бремен
|1
|0
|15
|Байер Леверкузен
|1
|0
|16
|РБ Лейпциг
|1
|0
|17
|Штутгарт
|1
|0
|18
|Вольфсбург
|1
|0