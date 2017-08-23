"Боруссия" готова снизить цену на Дембеле

Дортмундская "Боруссия" готова снизить цену на своего вингера Усмана Дембеле, которого активно торгует каталонская "Барселона".

Как информирует Marca, "шмели" вполне будут согласны расстаться со своим ключевым игроком за 140 миллионов евро, снизив таким образом стоимость футболиста на 10 миллионов. Последнее же предложение "сине-гранатовых" равнялось 130-ти миллионам. В случае достижения консенсуса между сторонами, клубам еще предстоит согласовать, какая часть из этой суммы будет выплачена единоразовым платежом, а какая - посредством бонусов.

Напомним, "Боруссия" отклонила последнее предложение "Барселоны" в размере 130-ти миллионов евро. | soccernews.ru