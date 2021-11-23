"Боруссия" готова существенно повысить зарплату Холанда чтобы он остался

Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

"Боруссия" готова существенно повысить зарплату Холанда чтобы он осталсяФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" готова пойти на многое ради того, чтобы оставить у себя в команде нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда еще на один год, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, немецкий клуб может существенно увеличить оклад норвежца – с 8-9 млн евро до 16-18 млн.

Отмечается, что "шмели" хотят, чтобы по новому соглашению отступные Холанда начали действовать не в 2022 году, а в 2023-м.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд сыграл 6 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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