"Боруссия" готова существенно повысить зарплату Холанда чтобы он остался
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" готова пойти на многое ради того, чтобы оставить у себя в команде нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда еще на один год, сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, немецкий клуб может существенно увеличить оклад норвежца – с 8-9 млн евро до 16-18 млн.
Отмечается, что "шмели" хотят, чтобы по новому соглашению отступные Холанда начали действовать не в 2022 году, а в 2023-м.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд сыграл 6 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20