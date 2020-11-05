"Боруссия" готовит новый контракт для Холанда

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"Боруссия" готовит новый контракт для Холанда

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в продолжении сотрудничества с нападающим Эрлингом Холандом.

По информации Bild, клуб хочет продлить контракт с 20-летним норвежцем, улучшив для него личные условия соглашения.

Действующий договор между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Холанд выступает за "Боруссию" с января, сыграл 28 матчей, забил 26 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Холанд сравнялся с Роналдо и Адриано по голам в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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