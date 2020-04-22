"Боруссия" готовит новый контракт для Санчо
Дортмундская "Боруссия" хочет продлить соглашение с вингером Джейдоном Санчо.
По сведениям Forbes, новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты с 6 до 10 миллионов евро. Кроме того, новый договор будет рассчитан до 2023 года (нынешний до 2022 года).
Руководство "шмелей" уверено, что им удастся сорвать возможный переход в "Манчестер Юнайтед", так как клуб точно даст ему шанс играть в Лиге чемпионов следующего сезона.
Напомним, что в трансфере также Санчо заинтересованы "Ливерпуль" и "Челси".
Читайте также: Санчо озвучил "Манчестер Юнайтед" свои зарплатные требования. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Боруссия" готовит новый контракт для Санчо
-
Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените"
-
Матчи Лиги Чемпионов, возможно, будут проходить без использования VAR
-
В сети показали новую домашнюю форму "Ливерпуля"
-
Шатов летом перейдет в "Рубин"
-
Дуглас Коста рассказал, кто является его сильнейшим партнером по "Ювентусу"
-
Экс-девушка Роналду поделилась юношеской фотографией
-
Бэйл назвал любимые победы в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" выступила против плотного графика в случае возобновления сезона
-
"Динамо" пригласило на домашний матч пропагандиста Соловьева, который ранее раскритиковал клуб
-
"Тоттенхэм" нацелился на бельгийца из "Аталанты"
-
Семак назвал самого сложного соперника в своей карьере
-
Кокорин продемонстрировал навыки игры в баскетбол, отправив мяч в корзину ногой
-
Игрок тульского "Арсенала": "После приветственного тоннеля у Лодыгина был синяк на всю жопу"
-
"Бетис" назвал "Арсеналу" цену на Фекира
-
Карпин высказался о судьбе приостановленного чемпионата России
-
Умер один из основателей тульского "Арсенала"
-
ЦСКА сменил владельца
-
Клуб Бекхэма намерен переманить Хамеса
-
1
Бывший руководитель "Ювентуса" высказался о возможном переходе Икарди в туринский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16