"Боруссия" готовит новый контракт для Санчо

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"Боруссия" готовит новый контракт для Санчо

Дортмундская "Боруссия" хочет продлить соглашение с вингером Джейдоном Санчо.

По сведениям Forbes, новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты с 6 до 10 миллионов евро. Кроме того, новый договор будет рассчитан до 2023 года (нынешний до 2022 года).

Руководство "шмелей" уверено, что им удастся сорвать возможный переход в "Манчестер Юнайтед", так как клуб точно даст ему шанс играть в Лиге чемпионов следующего сезона.

Напомним, что в трансфере также Санчо заинтересованы "Ливерпуль" и "Челси".

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