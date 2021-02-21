"Боруссия" громит несчастный "Шальке", "РБ Лейпциг" в 2 очках от 1 строчки, "Бавария" проигрывает, но все равно лидирует: все результаты 22-го тура Бундеслиги

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"Боруссия" громит несчастный "Шальке", "РБ Лейпциг" в 2 очках от 1 строчки, "Бавария" проигрывает, но все равно лидирует: все результаты 22-го тура БундеслигиЗавершились все матчи 22-го тура чемпионата Германии. Из главных результатов стоит отметить поражение "Баварии"  от "Айнтрахта" 1:2, победу "РБ Лейпциг" над "Гертой" 3:0, которая позволила "быкам" приблизится к лидеру на расстояние 1 победы. Продолжает свои мучения "Шальке". На этот раз они получили 4 гола от "Боруссии". Неожиданно оступился "Байер", который смог выгрызть ничью 1:1 в самой концовке матча с "Аугсбургом". Представляем все результаты 22-го тура Бундеслиги.

Результаты 22-го тура Бундеслиги

"Арминия" - "Вольфсбург" - 0:3
"Фрайбург" - "Унион" - 0:1
"Кельн" - "Штутгарт" - 0:1
"Боруссия" М - "Майнц" -  1:2
"Айнтрахт" - "Бавария" - 2:1
"Шальке" - "Боруссия" Д - 0:4
"Аугсбург" - "Байер" - 1:1
"Герта" - "РБ Лейпциг" - 0:3
"Хоффенхайм" - "Вердер" - 4:0
 

Турнирная таблица: "Бавария" - 49, "РБ Лейпциг" - 47, "Вольфсбург" - 42, "Айнтрахт" - 42, "Байер" - 37, "Боруссия" Д - 36, "Унион" - 33, "Боруссия" М - 33, "Фрайбург" - 31, "Штутгарт" - 29, "Хоффенхайм" - 26, "Вердер" - 23, "Аугсбург" - 23, "Кельн" - 21, "Герта" - 18, "Арминия" - 18, "Майнц" - 17, "Шальке" - 9.

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