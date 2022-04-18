"Боруссия" хочет как можно быстрее получить ответ от Холанда по его будущему
Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" требует от своего нападающего Эрлинга Холанда быстрого ответа по поводу его будущего, сообщает издание The Sun.
Руководство немецкого клуба заявило, что до сих пор не получили ни одного предложения по поводу трансфера норвежца, хотя и "Реал Мадрид", и "Манчестер Сити", которые заинтересованы в покупке игрока, знают, что в его контракте есть пункт об отступных в размере 75 миллионов евро.
По информации источника, и "Боруссия", и "Реал" хотят, чтобы Холанд еще на один сезона остался в немецком клубе. Одновременно "Сити" хочет Холанда уже этим летом.
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|Вулверхэмптон
|27
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|27
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|Бернли
|27
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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