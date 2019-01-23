"Боруссия" хочет купить звезду "Кристал Пэлас"

"Боруссия" заинтересована в приобретении полузащитника "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа. Об этом сообщает The Guardian.

Руководство клуба уже связалось с агентами 26-летнего хавбека по поводу возможного перехода.

"Боруссия" хочет приобрести футболиста в качестве замены Кристиану Пулишичу, который летом перейдет в "Челси".

Сам игрок планирует перейти в дортмундский клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

"Кристал Пэлас" готов отпустить игрока за 50 миллионов фунтов.

Заа перешел в английский клуб в 2015 году, в 2018 продлил контракт до 2023 года.

В текущем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, отметился 3 голами и сделал 5 ассистов.

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