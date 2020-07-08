"Боруссия" хочет продать Шюррле. Зарплата игрока снизилась до 2 млн евро

Дортмундская "Боруссия" намерена расстаться с хавбеком Андре Шюррле. Клуб снизил стоимость футболиста до 2 миллионов евро, сообщает Bild.

Руководство клуба хочет разгрузить свою платежную ведомость. 29-летний футболист является одним из самых высокооплачиваемых футболистов. Его зарплата составляет 7 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что игрока может арендовать итальянский "Беневенто", который по итогам нынешнего сезона прошел в Серию А.

В этом сезоне Шюррле выступал в "Спартаке" на правах аренды. В 18 матчах он отметился 2 голами и 4 ассистами. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до 2021 года.

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