"Боруссия" хочет сбить цену на Батшуайи

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"Боруссия" хочет сбить цену на Батшуайи

Дортмундская "Боруссия" хочет сбить цену на форварда Миши Батшуайи, права на которого принадлежат "Челси".

Как сообщает немецкая пресса, "шмели" не готовы платить за 24-летнего бельгийца требуемые 58 миллионов евро.

Отметим, что после перехода в "Боруссию" минувшей зимой Батшуайи провёл 14 матчей, забил 9 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Стало известно, за сколько "Боруссия" может выкупить Батшуайи у "Челси". | http://soccernews.ru

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