"Боруссия" хочет увеличить отступные в контракте Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может получить предложение о переподписании контракта со своим клубом.

По информации Sport1, "шмели" хотят увеличить сумму отступных в соглашении со звёздным футболистом.

Сейчас клаусула составляет 75 миллионов евро, но опцию можно будет активировать только летом 2022 года. В планах "Боруссии" поднять сумму до 90 миллионов.

Холанд после переезда в Германию в январе 2020 года забил 62 гола и сделал 18 ассистов в 62 матчах.

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