"Боруссия" хочет увеличить отступные в контракте Холанда
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может получить предложение о переподписании контракта со своим клубом.
По информации Sport1, "шмели" хотят увеличить сумму отступных в соглашении со звёздным футболистом.
Сейчас клаусула составляет 75 миллионов евро, но опцию можно будет активировать только летом 2022 года. В планах "Боруссии" поднять сумму до 90 миллионов.
Холанд после переезда в Германию в январе 2020 года забил 62 гола и сделал 18 ассистов в 62 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20