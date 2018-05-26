"Боруссия" хочет выкупить форварда "Челси"

Теги челсимиши батшуайиборуссия дортмунд

"Боруссия" хочет выкупить форварда "Челси"Дортмундская "Боруссия" надеется выкупить у "Челси" контракт нападающего Миши Батшуайи.

По данным источника, немецкий клуб пока не делал официального предложения. Ожидается,  что будущее игрока определится после ЧМ-2018.

В прошедшем сезоне бельгиец провел в Германии десять матчей , в которых забил семь мячей при одной голевой передаче.

Читайте: Шмельцер не хочет быть капитаном "Боруссии" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов