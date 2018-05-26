"Боруссия" хочет выкупить форварда "Челси"

Дортмундская "Боруссия" надеется выкупить у "Челси" контракт нападающего Миши Батшуайи.

По данным источника, немецкий клуб пока не делал официального предложения. Ожидается, что будущее игрока определится после ЧМ-2018.

В прошедшем сезоне бельгиец провел в Германии десять матчей , в которых забил семь мячей при одной голевой передаче.

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