"Боруссия" хочет выкупить права на Хакими
Дортмундская "Боруссия" хочет купить защитника "Реала" Ашрафа Хакими. Об этом сообщает Sport.de.
Напомним, футболист выступает в немецком клубе на правах аренды с лета 2018 года.
По данным источника, сам защитник не хочет покидать дортмундцев, так как комфортно чувствует себя в клубе. Однако "Реал" не планирует отпускать футболиста.
Стоит отметить, что у "Боруссии" есть приоритет на подписание игрока. Соглашение защитника с немецким клубом рассчитано до лета 2020 года.
В этом сезоне 21-летний футболист участвовал в 17 матчах, забив 2 гола и сделав 6 ассистов.
А еще: Хави оценил свою готовность тренировать "Барселону"| http://soccernews.ru
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