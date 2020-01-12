"Боруссия" хочет выкупить права на Хакими

Дортмундская "Боруссия" хочет купить защитника "Реала" Ашрафа Хакими. Об этом сообщает Sport.de.

Напомним, футболист выступает в немецком клубе на правах аренды с лета 2018 года.

По данным источника, сам защитник не хочет покидать дортмундцев, так как комфортно чувствует себя в клубе. Однако "Реал" не планирует отпускать футболиста.

Стоит отметить, что у "Боруссии" есть приоритет на подписание игрока. Соглашение защитника с немецким клубом рассчитано до лета 2020 года.

В этом сезоне 21-летний футболист участвовал в 17 матчах, забив 2 гола и сделав 6 ассистов.

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