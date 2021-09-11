"Боруссия" и "Барселона" могут совершить громкий обмен с участием Холанда

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"Боруссия" и "Барселона" могут совершить громкий обмен с участием Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Дортмундская "Боруссия" готовится к переговорам с другими клубами по нападающему Эрлингу Холанду.

По информации El Nacional, один из вариантов - отпустить форварда в "Барселону" в обмен на Усмана Дембеле с доплатой.

Немецкому клубу может быть интересна такая сделка, поскольку они не только получат атакующего игрока на замену норвежцу, но и заработают определенную сумму.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года появится возможность активировать в контракте Холанда опцию выкупа за 75 миллионов евро.

Не пропустите: Директор "Ювентуса" сказал, что Холанд отказал им. | http://soccernews.ru
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