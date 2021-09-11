"Боруссия" и "Барселона" могут совершить громкий обмен с участием Холанда
Дортмундская "Боруссия" готовится к переговорам с другими клубами по нападающему Эрлингу Холанду.
По информации El Nacional, один из вариантов - отпустить форварда в "Барселону" в обмен на Усмана Дембеле с доплатой.
Немецкому клубу может быть интересна такая сделка, поскольку они не только получат атакующего игрока на замену норвежцу, но и заработают определенную сумму.
Ранее сообщалось, что летом 2022 года появится возможность активировать в контракте Холанда опцию выкупа за 75 миллионов евро.
Не пропустите: Директор "Ювентуса" сказал, что Холанд отказал им. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|18
|Падерборн
|32
|20